Médias : Mexique et Israël, les pays où meurent le plus de journalistes par assassinat

La Presse Emblème Campagne (PEC) qui célèbre son 20e anniversaire donne un bilan de plus de 2000 journalistes assassinés à travers le monde. ContinentPremier.com se basant sur le rapport d'anniversaire de la PEC indique qu’”Israël remporte l'oscar de l'Etat qui a tué le plus d' hommes et de femmes des médias en un court laps de temps”.



Selon toujours la même source, entre 2004 et 2023, plus de 200 journalistes sont tués au Mexique. Une situation jugée dramatique par la PEC qui a par la même occasion demandé à la nouvelle Présidente du pays, Claudia Sheinbaum de rechercher et inculper les responsables de ces crimes.





Par ailleurs, ajoute la PEC, “là où le Mexique réalise un score barbare entre 2004 et 2023 de 200 journalistes assassinés, Israël porté par Netanyahou, comme dans une course folle, contre la montre, n'a ménagé aucun effort pour assassiner, sans gène, en moins de 8 mois 130 femmes et hommes de médias! 8 mois! Un record macabre jamais égalé dans l'Histoire de l'Humanité! Jamais!”.





Le constat de la PEC est sans ambiguïté. Car souligne-t-elle, “le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023 est le conflit le plus meurtrier pour les médias en un laps de temps aussi court (huit mois), avec près de 130 victimes. Ce nombre équivaut à celui des victimes recensées dans la guerre civile en Syrie entre 2011 et 2020 (130)”.