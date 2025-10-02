Médias : le CNRA décrète la « tolérance zéro » contre les dérives et promet la fermeté

Le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), par la voix de son président, Mamadou Oumar Ndiaye, a décrété la « tolérance zéro » contre les dérives médiatiques et promet la fermeté. Il l’a annoncé à l’atelier de sensibilisation des rédacteurs en chef et/ou responsables des programmes des radios et télévisions sur la réglementation en vigueur tenu ce jeudi, à Dakar.



Le CNRA a réaffirmé sa détermination à appliquer une "tolérance zéro" contre toute forme d'atteinte aux valeurs fondamentales de la nation, tout en privilégiant d'abord la sensibilisation. M. Ndiaye a été catégorique lors de sa récente déclaration, dressant une liste non exhaustive des atteintes qui ne seront plus tolérées. Il a cité entre autres, "le respect de la vie privée, l'intégrité du territoire national, la diversité culturelle, la cohésion harmonieuse entre les religions et les confréries", ainsi que "le respect et la préservation des bonnes mœurs". « Aucune forme d'atteinte ne sera plus tolérée. En fait, nous n'avons jamais toléré, mais plus encore que par le passé, nous ferons preuve de fermeté », a martelé le président du CNRA.



​Il a également souligné que la réglementation actuelle stipule clairement le respect des institutions (Président, Premier ministre, ministres), de l'unité nationale et de la diversité sous toutes ses formes. En effet, les dérives récentes montrent des attaques répétées contre les autorités et les chefs religieux, ainsi que des tentatives "explosives" de raviver des flammes communautaires en opposant régions, ethnies ou confréries.



​La Carotte Avant le Bâton : Pédagogie et Dissuasion



​Avant de brandir les sanctions, le CNRA entend user de la "carotte", c’est-à-dire de la pédagogie. Des efforts de sensibilisation sont prévus auprès de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle notamment les "professionnels, journalistes, responsables de programmes", pour rappeler "les termes de la loi, de la réglementation et le respect des cahiers des charges et conventions signés".



« Aujourd'hui, j'ai dit qu’il y aura un avertissement qui sera adressé à tout le monde, mais on espère qu'il sera suffisamment dissuasif pour qu'on n'ait pas besoin de brandir le carton rouge », a précisé M. Ndiaye.



​Issu de cette "grande famille de la presse" qu'il a servie pendant 40 ans, le président du CNRA a exprimé son « crève-cœur » face aux dérives actuelles, qui, selon lui, sont l'œuvre de "francs-tireurs" et ne sont pas représentatives de la presse de qualité qui a bâti la réputation du secteur, souvent citée comme la « meilleure presse de l'Afrique francophone ».



​Le péril djihadiste et le plaidoyer pour des moyens accrus



​La question de la sécurité nationale est au cœur des préoccupations du CNRA. Le président du Conseil a insisté sur le risque que ces dérives médiatiques représentent, notamment en zone frontalière, où elles pourraient constituer un « terreau fertile » dans le contexte de la menace djihadiste qui touche les pays voisins. A cet effet, une "attention toute particulière" sera ainsi portée aux régions périphériques, notamment "Kédougou et Tambacounda".



​Ce besoin de surveillance accrue met en lumière la limite opérationnelle majeure du Conseil de régulation des médias et son absence de moyens et de représentation en région. « Nous sommes aujourd'hui incapables de savoir ce qui se dit dans les radios qui sont dans les régions », a regretté M/Ndiaye. Il a souligné l'impossibilité de s'assurer que ces médias ne véhiculent pas de la propagande djihadiste.



​Le président a profité de l'occasion pour lancer un plaidoyer pressant afin que le CNRA obtienne davantage de moyens pour établir des structures décentralisées et des équipements de "monitoring" dans les régions, à l'instar de ses homologues africains.



Le CNRA, dont le collège n'a été installé qu'en mai dernier après plusieurs mois d'attente, est désormais opérationnel après un séminaire d'imprégnation et l'instruction des premiers dossiers. L'heure est maintenant à la communication et à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de fermeté responsable.