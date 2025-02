Médias reconnus par l’Etat : une nouvelle vérification annoncée pour corriger les erreurs

Suite à la publication jeudi 6 février 2025, de la liste des médias reconnus par l’Etat comme répondant aux réglementations du code de la presse et au code du travail, le directeur de la communication au ministère de tutelle Habibou Dia a laissé entendre que des erreurs ont été décelées sur les listes publiées concernant certaines radios communautaires et certains sites web. Il a également annoncé que de nouvelles vérifications seront faites les prochains jours.



« Avoir une démarche très cartésienne, très empirique et nous baser sur les dossiers qu’on nous a fournis, parce que comme je l'ai dit, une erreur humaine peut intervenir dans tout processus. Il y a deux types de médias qui sont dans ce cas. On a certaines radios communautaires. Donc, le président de l’URAC nous a saisis pour vérifier ce qui s’est passé, et certains sites Web.



Et pour cela, le président de l’APPEL nous a également saisis et la commission d’examen, a aussi attiré mon attention là-dessus. Il est prévu d’avoir une séance de travail avec ces deux entités pour faire des vérifications additionnelles croisées », a déclaré Abibou Dia.