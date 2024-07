Médina Gounass : des disciples de Thierno Mouhamadou Saidou Ba dénoncent le "blocus imposé par les forces de l'ordre"

Le Cadre d’échanges et d’organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saidou Ba (CEOD/TMS) a sorti un communiqué ce lundi pour déplorer « le blocus imposé par les forces de l’ordre » dans la ville de Médina Gounass tous les vendredis.



D’après le communiqué, « les fidèles musulmans de la ville sainte ne peuvent plus pratiquer librement leur culte, particulièrement pour la plus symbolique des prières, celle du Vendredi ».



Pour les disciples de Thierno Mouhamadou Saidou Ba, ce blocus est « une honte et une insulte à toute la Oumma islamique dans un pays où l’islam occupe une place importante ».



« Les vendredis…sont aujourd’hui des journées noires, pleines de tensions où les cœurs et les esprits des fidèles s’échauffent faute de respect minimal que les forces de défense et de sécurité, quoique dans leur mission de maintien de l’ordre manquent de montrer aux populations de Médina Gounass », peut-on lire dans le communiqué.



Le CEOD/TMS interpelle le Haut-Commandant de la gendarmerie et les autorités gouvernementales à « prendre des mesures appropriées pour permettre aux fidèles de vaquer à leurs occupations et de pratiquer leur foi sans entrave, avant que la situation ne bascule dans des dimensions inconnues ».



Pour rappel, lors de la dernière fête de l’Aïd El Kébir communément appelée Tabaski des affrontements entre deux communautés à Médina Gounass, ont fait un mort et plusieurs blessés, des véhicules et maisons ont été endommagés.