Médina : deux Nigériens arrêtés avec un chat égorgé dans un sac

La scène a de quoi surprendre. Deux individus de nationalité nigérienne, identifiés comme Abibou et K. Aboubacar, ont été interpellés ce jeudi à la Médina alors qu’ils transportaient dans un sac un chat fraîchement égorgé et bien dissimulé. L’arrestation a été effectuée par les éléments de la Brigade de recherche du commissariat de la Médina, alertés par le comportement suspect des deux hommes. La fouille de leur sac a permis de découvrir l’animal mort.



Interrogés par les enquêteurs, les mis en cause ont nié toute intention de commercialiser la viande de chat, assurant qu’il s’agissait d’un sacrifice à des fins mystiques. Une explication qui n’a pas convaincu les enquêteurs. Finalement Abibou et K. Aboubacar ont été placés en garde à vue.