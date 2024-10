Médina: le poste de santé « Sokhna Adama Aisse » de la Grande Mosquée Omarienne achevé

La population de la Médina et des quartiers environnants sera soulagée. Le poste de santé « Sokhna Adama Aïssé », situé au sein de la Grande Mosquée Omarienne, sur la corniche, est désormais achevé. Ce projet, lancé en novembre 2023, s'inscrit dans une démarche visant à renforcer l'infrastructure sanitaire au bénéfice des riverains.



L'achèvement de cet établissement a été rendu possible grâce à la politique de responsabilité sociétale des entreprises de Dakarnave (Chantiers Navals de Dakar), en collaboration avec la communauté Omarienne et le Ministère de la Santé.



D'ailleurs, la cérémonie d'inauguration est prévue pour lundi prochain, en présence du Khalife de la famille Omarienne, ainsi que de plusieurs autorités et représentants de la société civile.