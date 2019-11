Menace terroriste au Sénégal : Me Sidiki Kaba sonne l’alerte et interpelle les populations

Le ministre des Forces Armées sonne l’alerte. Sidiki Kaba informe que les menaces terroristes et de trafic de drogue sont bien réelles au Sénégal. Il invite cependant, les populations à plus de collaborations avec les forces de sécurité.



« Je voudrais pouvoir vous dire que les menaces sont réelles. Il y a ce que l’Etat peut faire. Mais, la gendarmerie a besoin de la collaboration des populations. C’est pour cela qu’il vous ait demandé, lorsqu’il y a des comportements suspects, étranges, qui sont de nature à porter un coup dur à la sécurité du pays. Il est important de pouvoir le dire à la gendarmerie pour que les dispositions soient prises », a déclaré le ministre des Forces Armées, lors de l’inauguration des locaux de la gendarmerie de Thiadiaye, une ville de l'ouest du Sénégal, située au sud-est de Dakar.



Me Sidiki Kaba de poursuivre : « Parce que ce qui est important à retenir, la prévention est toujours plus facile à gérer que lorsqu’il y a la catastrophe ».