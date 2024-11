Menaces contemporaines : Jean Baptiste Tine appelle à une coopération sécuritaire régionale

Selo M.Tine, "une coopération sécuritaire régionale peut permettre á lutter contre ces menaces transfrontalières, qui dépassent les capacités de contrôle des États pris individuellement.".

"Il est fondamental d’élargir le cadre de coopération inter-états, de concentration et de construction, ainsi que la mise en œuvre des mesures nécessaires pour endiguer l’insécurité", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise de diplômes de Master 2 en Gouvernance sécuritaire, Criminologie et Géopolitique à plus d’une vingtaine d’agents de la police nationale, dont trois civils.

Le ministre de l'Interieur de conclure en lançant : "Seules des stratégies régionales cohérentes pourront répondre à l’ampleur et à la complexité des défis actuels".

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique sénégalais, Jean Baptiste Tine, a estimé, jeudi, que "l'absence de perspective sécuritaire élargie limite l’efficacité des réponses aux menaces contemporaines".