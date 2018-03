Menaces sur le système éducatif : Parents et élèves crient leur ras-le-bol

Face à la presse ce matin, Bakary Badiane et Cie ont indiqué que «l’heure est grave et nous tendons vers la catastrophe si toutefois on ne met pas fin à cette crise qui perdure». Ce cri du cœur fait suite au bras de fer opposant l'Etat aux syndicats d'enseignants qui fait planer des nuage sur le système éducatif sénégalais.



Pour eux, la résolution du différend opposant ces parties doit passer nécessairement par des négociations et des concessions.



Ils en appellent ainsi à la « responsabilité des enseignants pour lever leur mot d’ordre pendant qu’il est temps pour ne pas avoir à sauver l’année au détriment de l’école».



Ce cri de cœur des parents d’élèves est partagé par les élèves qui organisent depuis ce début de semaine, des manifestations à travers le Sénégal pour exiger que leur avenir ne soit pas sacrifié dans un bras de fer dans lequel ils ne sont pour rien.



En effet, de Thiès à Pikine, en passant par Guédiawaye, Toubatoul, Fatick , Mbacké…, les élèves s’organisent pour protester énergiquement, parfois même, allant jusqu’à défier les gaz lacrymogènes des forces de l’ordre pour crier leur ras-le-bol.