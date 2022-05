Mercato: Accord entre la Juventus et Angel Di Maria

C'est désormais chose faite puisque les discussions ont abouti ces dernières heures à un accord autour d'un contrat d'un an (plus une année optionnelle donc). ​Angel Di Maria, le milieu de terrain de PSG devrait s'engager dans les prochains jours avec la Vieille Dame.



Di Maria, en fin de bail à Paris, est tombé d'accord avec la Juventus sur un contrat d'un an (plus un en option), selon le site Goal.com.



Samedi soir face à Metz, Angel Di Maria devrait disputer ses dernières minutes sous le maillot du PSG. Arrivé en 2015 dans la capitale française, l'Argentin en fin de contrat va quitter le club parisien pour retrouver un autre grand d'Europe.