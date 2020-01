Mercato - Cavani se dit prêt à quitter Paris cet hiver

Edinson Cavani a marqué, dimanche soir contre Linas-Montlhéry (6-0), ses 197e et 198e buts avec le Paris-Saint-Germain et conforté son statut de meilleur buteur de l'histoire du club, mais il n'est pas du tout écrit qu'il en marque un 199e.



D'abord parce qu'il a profité des absences de Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, ménagés en Coupe de France dimanche, pour être titulaire une sixième fois cette saison et que ces trois-là devraient être de retour, dès mercredi, pour la réception de Saint-Étienne en quarts de finale de la Coupe de la Ligue.



Ensuite parce que le Matador a changé d'avis et songe désormais à un départ cet hiver. En janvier, un seul club serait susceptible de l'intéresser : l'Atlético de Madrid.



L’Equipe