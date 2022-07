Mercato : Cristiano Ronaldo placé au PSG par son agent ?

Déjà évoquée les années passées, la rumeur faisant état d’un engagement de Cristiano Ronaldo avec le PSG refait surface. D’après les derniers échos qui circulent, une approche vient d’être faite en ce sens.



Ronaldo, qui veut quitter Manchester United cet été, était absent des premières séances d’entrainement en cette période d'intersaison. Il n'a pas non plus effectué le déplacement avec le reste du groupe en Thaïlande, où débute la tournée estivale du club. Son divorce avec les Red Devils se précise donc de plus en plus.





Cristiano Ronaldo au côté de la MNM ?



Le journaliste portugais Pedro Almeida a déclaré que Mendes est en pourparlers avec le nouveau conseiller en transferts du PSG, Luis Campos. Les deux hommes ont souvent travaillé ensemble par le passé, notamment lors du transfert de Radamel Falcao de Monaco à Manchester United.



Bien que les champions de France sont déjà bien équipés sur le plan offensif, Campos serait intéressé par l'arrivée de Ronaldo à Paris pour la nouvelle saison. Même si le mot d’ordre désormais est d’en finir avec le côté bling-bling, le Portugais se verrait bien associer son compatriote au trio de Galactiques déjà en place du côté du Parc, Messi – Neymar – Mbappé.