Mercato : Habib Diallo quitte Al-Shabab pour Damac

Un an après son départ à Al-Shabab (Arabie saoudite) contre 18 millions d’euros, Habib Diallo (29 ans) était courtisé pour un retour en France. Ciblé par Strasbourg et le RC Lens notamment, l’international sénégalais (30 sélections, 7 buts), auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 30 rencontres l’an passé, a finalement décidé de rester en Saudi Pro League.



Son club a confirmé que le buteur de 29 ans partait chez Damac, huitième du dernier championnat saoudien. «La direction du club d’Al-Shabab a accepté de prêter Diallo à Damac jusqu’à la fin de la saison en cours. Bonne chance Habib ! On te souhaite le meilleur avec Damac», indique le communiqué du club.



Il retrouvera François Kamano et Georges-Kevin Nkoudou notamment.