Mercato : Le PSG avance ses pions pour Kanté

Pour cela, les dirigeants des Blues attendent bien évidemment une belle offre, avoisinant les 100 millions d'euros. Le site d’information sportif L'Equipe informe toutefois que le PSG pourrait tenter de faire baisser cette somme en cédant de son côté... Adrien Rabiot (23 ans).



Le jeune milieu de terrain, qui n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire dans un an, pourrait être sacrifié par ses dirigeants, irrités par son comportement récent concernant les discussions autour de son avenir et son refus d'accepter le statut de suppléant en équipe de France pour la Coupe du monde.



Le quotidien sportif rappelle par ailleurs que les contacts entre la mère de Rabiot, qui représente ses intérêts, et Chelsea, sont toujours aussi prononcés. Affaire à suivre…



Avec L'Equipe