Mercato - Le Real Madrid face au dilemme Camavinga-Pogba

Le prochain mercato du Real Madrid s’annonce pour le moins animé. L’équipe de Zinedine Zidane obtient des résultats satisfaisants pour l’instant, mais Florentino Pérez recommence visiblement à avoir la folie des grandeurs. En Espagne, on semble convaincu que le décisionnaire madrilène va tout faire pour recruter un nouveau galactique cet été et Kylian Mbappé semble être le principal candidat pour ce rôle. Mais ce n’est pas tout, puisque de nombreux joueurs devraient arriver dès le mois de juin.



Pour les médias espagnols, il n’y a par exemple pas de doutes concernant Donny van de Beek, qui sera madrilène dès la saison à venir. Les Merengues débourseront 55 millions d’euros pour le recruter, l’accord avec l’Ajax étant total. Et ce ne sera visiblement pas le seul milieu de terrain qui débarquera à Madrid lors du mercato estival. Depuis des mois, voire des années, on parle beaucoup de Paul Pogba, dont le départ de Manchester United semble enfin se préciser.



Il faudra convaincre Zidane

Marca dévoile ce samedi qu’Eduardo Camavinga semble cependant avoir devancé le champion du Monde dans ce casting. L’intérêt des Blancos pour le Rennais n’est pas nouveau - Olivier Létang avait même du monter au créneau pour démentir toute négociation - et le quotidien espagnol explique qu’on voit le franco-angolais comme le joueur idéal pour faire faire de la concurrence à Casemiro. Le média parle déjà d’une opération pouvant atteindre les 70 millions d’euros pour le joueur de seulement 17 ans. Comme nous vous l’expliquions en exclusivité sur Foot Mercato, la direction sportive du Barça est aussi sur le coup.



En revanche, les décisionnaires madrilènes vont encore devoir convaincre Zinedine Zidane, qui n’a toujours pas oublié Paul Pogba. Depuis des semaines, les médias ibériques expliquent que les Madrilènes ne souhaitent pas faire de grands sacrifices pour La Pioche, mais l’entraîneur français est toujours sous le charme. Les récentes informations publiées en Angleterre, qui évoquaient une vente au rabais à 60 millions d’euros, pourraient permettre au Marseillais de voir son vœux exaucé l’été prochain. Foncer sur Camavinga ou faire plaisir à Zidane ? Le Real Madrid est donc bel et bien face à un dilemme de taille !



