Mercato - Le Réal va faire une très grosse offre pour recruter Mbappé

Le Real Madrid s'intéresse notoirement à Kylian Mbappé. Le club galactique serait même prêt à dépasser les limites établies et à explorer de nouvelles frontières en termes de transferts pour parvenir à ses fins. Ainsi, le journal madrilène AS affirme que le club de la Capitale espagnole prépare une proposition gargantuesque pour l'été prochain. Une offre à 300 millions d'euros qui lui permettrait d'exploser le précédent record appartenant au PSG lors du transfert de Neymar depuis le FC Barcelone. Un record culminant à 222 millions d'euros.



Reste à savoir si Paris accepterait de négocier pour une telle somme. Résolu à conserver sa pépite et pas franchement dans le besoin, le champion de France en titre est loin d'être obligé de céder devant la proposition pharaonique madrilène. Les dirigeants parisiens proposeraient d'ailleurs un nouveau contrat record à leur joueur avec un salaire à hauteur de 32 millions d'euros par an selon le média ibérique ABC. Quand à Kylian Mbappé, il profite de la trêve pour s'entraîner seul, loin des rumeurs...



BeInSports