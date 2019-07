Mercato : Le dossier d'Idrissa Gana Gueye rebondit au Psg

Le mercato du PSG, version Leonardo, commence à prendre forme. Après le recrutement du défenseur central français Abdou Diallo, officialisé mardi, le directeur sportif du PSG vise désormais un milieu de terrain défensif axial, sa seconde cible prioritaire, rapporte le "Parisien". Sur ce dossier, un nom se détache, celui d’Idrissa Gana Gueye, 30 ans en septembre prochain. Ex-pensionnaire de Ligue 1 sous le maillot de Lille, il s’est imposé comme un joueur de référence à son poste en Premier League avec Aston Villa d’abord puis Everton depuis 2016.

Vendredi, l’international sénégalais disputera la finale de la Coupe d’Afrique des nations en Égypte, où il enchaîne ces dernières semaines les performances de premier plan. Thomas Tuchel l’apprécie au plus haut point, ce n’est un mystère pour personne, et Leonardo semble sur la même longueur d’onde. À tel point qu’un certain optimisme flotte aujourd’hui à Paris sur ce dossier, renforcé par la motivation supposée forte du joueur. Contacté, l’entourage de Gueye confirme la consistance de l’intérêt parisien mais se montre encore assez prudent.