Mercato - PSG : Une longueur d’avance dans le dossier Buffon ?

C’est une petite bombe qu’a lâchée Tuttosport ce jeudi. Après avoir envisagé le recrutement de Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak ou Alisson Becker, le PSG essaierait désormais d'enrôler Gianluigi Buffon. En fin de contrat dans quelques semaines à la Juventus, le portier italien sera libre de s’engager où il le souhaite cet été. Une aubaine pour Nasser Al-Khelaïfi, qui pourrait ainsi recruter un excellent gardien expérimenté sans indemnité de transfert. Et malgré une grosse concurrence, le PSG pourrait avoir une belle longueur d’avance dans le dossier Buffon.

Buffon vers le PSG : la piste la plus plausible ?



En effet, si Liverpool, le Real Madrid et le Sporting Lisbonne auraient également approché le portier de la Juventus de 40 ans, c’est bien le PSG qui aurait une petite longueur d’avance pour enrôler l’Italien. Sport Mediaset indique en effet que la piste menant vers la capitale française serait « la plus plausible ». Nous devrions avoir plus de détails cette journée, après la conférence de presse organisée par Buffon.

Le10sport