Mercato : l’Inter Milan se positionne pour Kalidou Koulibaly

L’Inter Milan voudrait s’offrir Kalidou Koulibaly défenseur sénégalais de Chelsea. Les deux clubs seraient entrés en contacts pour négocier d’un éventuel transfert du capitaine de l’équipe nationale du Sénégal.



Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le club anglais et son homologue italien devraient poursuivre les discussions après la finale de Ligue des Champions, opposant Manchester City à l’Inter, samedi.



Le Champion d’Afrique de 31 ans (32 matchs, 2 buts, 1 passe décisive cette saison) a connu des soucis lors de sa première saison à Chelsea et pourrait quitter les Bleus cet été.



Le défenseur central, qui a rejoint Naples il y a un an, pourrait retourner en Italie pour se revigorer. Sans oublier que l'Inter risque de perdre son défenseur slovaque Milan Skriniar.