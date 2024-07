Mercato : le très vilain geste de l’Olympique de Marseille à Ismaïla Sarr

Arrivé à l'été 2023 contre un chèque de 13 millions d'euros, Ismaïla Sarr ne se trouve clairement déjà plus en odeur de sainteté du côté de l'Olympique de Marseille.



Malgré 35 matchs joués toutes compétitions confondues (pour 5 buts marqués et 6 passes décisives délivrées), l'international sénégalais n'a pas convaincu sur la Canebière et il pourrait bien prendre le même chemin que son compatriote Iliman Ndiaye, vendu à Everton seulement un an après son arrivée.



Clairement, la tendance est à un départ et le vainqueur de la CAN 2021 figure d'ailleurs dans le groupe des “lofteurs”, les joueurs qui effectuent seulement la partie athlétique des entraînements avec l'équipe A mais pas la partie tactique. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que l'OM a envoyé un nouveau message très explicite à l'ancien Messin lundi à l'occasion de l'officialisation de la signature de la recrue Pierre-Emile Højbjerg.



En effet, le nouveau joueur de l’OM est apparu avec le numéro 23 sur le maillot. Or, comme le fait remarquer le journal La Provence, ce numéro de maillot appartenait jusqu'à preuve du contraire à Ismaïla Sarr, qui continue d'ailleurs de le porter selon le site officiel du club. Autant dire que le natif de Saint-Louis peut l'avoir mauvaise.



L'ailier sénégalais est déjà annoncé en Premier League à Crystal Palace. D'après Fabrizio Romano, le club anglais souhaite recruter Ismaïla Sarr, et des discussions sont en cours.



Toutefois, l'Olympique de Marseille a rejeté la première offre des Eagles, dont le montant n'a pas filtré. Le dialogue n'est pas rompu pour autant et les deux clubs négocient toujours pour trouver un terrain d'entente.