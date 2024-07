Mercato : un club d’Arabie Saoudite propose 16 millions d'euros pour recruter Lamine Camara

Lamine Camara, la jeune pépite de la Ligue 1, est au centre de l'attention du marché des transferts. Un club d'Arabie Saoudite a récemment formulé une offre pour s'attacher les services du talentueux milieu de terrain sénégalais. La proposition s'élève à 16 millions d'euros.



Comme le rapporte l’Équipe, c’est le promu Al-Qadisah qui vient de se positionner sur le jeune joueur des Grenats, Lamine Camara. Âgé de 20 ans, le Sénégalais est sous contrat avec le FC Metz jusqu’en 2026.



Malgré l’offre de 16 millions envoyée, le joueur n’y a pas donné suite comme le précise le quotidien sportif.



De plus, c’est le club anglais de Southampton qui s’est positionné sur le dossier et qui suit attentivement la situation pour pouvoir formuler la meilleure offre possible. Al-Qadsiah a déjà signé Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de l’Olympique de Marseille.