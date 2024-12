Message à la Nation : vers des Assises des Daaras et des concertations sur l’Enseignement supérieur

Après les Assises de la Justice et les États généraux du Transport et de l’Industrie, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé l’élargissement des concertations à d’autres secteurs.



Dans son discours à la Nation, le chef de l’État a affirmé : « Nous avons choisi la concertation et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de de la construction nationale. Les Assises de la Justice et les Etats généraux du Transport ou de l’Industrie, déjà tenus, en témoignent éloquemment ».



D’après lui, « cette démarche se poursuivra à travers les Assises nationales des Daaras et les concertations sur l’Enseignement supérieur ainsi que dans d’autres secteurs, pour renforcer l’adhésion et la participation de tous ».