Le Sénégalais Coly Seck élu président de la 4e Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies

Selon les informations du média Le Soleil, l’ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies, Coly Seck, a été élu président de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, chargée des questions de politiques sociales et de la décolonisation, pour la 81e session de l’organisation qui s’ouvrira en septembre 2026.



Elu le mardi 02 juin, Coly Seck se dit déterminé à servir l’organisation «au mieux de (ses) capacités». La Quatrième Commission, quant à elle, est notamment chargée d’examiner les questions relatives à la décolonisation, aux opérations de maintien de la paix , aux missions politiques spéciales, ainsi que plusieurs dossiers liés à la situation au Moyen-Orient.