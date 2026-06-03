CAN U17 : sacrés champions d'Afrique, les "Lionceaux" atterrissent à Dakar ce jeudi

La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce que son équipe nationale masculine U17, sacrée championne d'Afrique à l'issue de sa brillante victoire face à la Tanzanie en finale à Rabat, regagnera Dakar dans la nuit du mercredi 03 juin au jeudi 04 juin. Selon un communiqué de l’Institution sportive, l’avion débarquera à 00h55 minutes (GMT), à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



«Venez nombreux célébrer et rendre hommage à nos jeunes héros, qui ont une fois de plus démontré l'excellence du football sénégalais sur la scène continentale et offert à la Nation un nouveau motif de fierté», a exhorté la FSF.



Le mardi 02 juin, au terme d’une rencontre très disputée, les équipes de la Tanzanie et le Sénégal se sont quittées sur un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Les Sénégalais ont finalement fait la différence lors de la séance des tirs au but (4-2).



Grâce à ce succès, le Sénégal décroche son deuxième titre continental dans la catégorie U17 après celui remporté en 2023.