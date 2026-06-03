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85e session de l’UPA : «L’enjeu est de permettre à l’Afrique de porter ses positions sur les grandes questions» (El Malick Ndiaye)



85e session de l’UPA : «L’enjeu est de permettre à l’Afrique de porter ses positions sur les grandes questions» (El Malick Ndiaye)
La 85ᵉ Session du Comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine (UPA) s’est ouvert ce mercredi 03 juin, à l’hôtel King Fahd Palace (Dakar). Alors qu’il devait co-présider la rencontre, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, s’est fait représenter  par le député El Malick Ndiaye, son prédécesseur à ce poste.

Dans son discours, El Malick Ndiaye a  soutenu que «l’enjeu (de la rencontre) est de permettre à l’Afrique de porter plus fortement ses positions sur les grandes questions internationales, de défendre ses intérêts stratégiques avec davantage de cohérence et de  faire entendre une  seule et  même voix parlementaire africaine».

En poursuivant sa déclaration, le député a rappelé que les parlements africains ont un «rôle  irremplaçable à jouer, parce qu’ils sont l’expression directe de la volonté populaire», plaidant pour que  la diplomatie parlementaire  «rapproche davantage» les peuples.

El  Malick Ndiaye a enfin appelé à une mutualisation des efforts dans la lutte contre l’insécurité et dans l’amélioration des conditions de vie des populations. «Nous sommes convaincus que face aux défis sécuritaires, économiques, climatiques, technologiques et sociaux auxquels notre continent est confronté,  aucune nation ne peut agir seule. Plus que jamais, l’Afrique doit parler d’une seule voix forte, solidaire et responsable», a-t-il conclu.
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Charles KOSSONOU

Mercredi 3 Juin 2026 - 14:45


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