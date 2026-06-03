Sortie de prison : Moustapha Diop quitte Rebeuss sous les acclamations de ses sympathisants

L’ancien ministre de l’Industrie, Moustapha Diop, a recouvré la liberté ce mercredi 3 juin 2026 après plus d’une année passée en détention. Il a quitté la prison de Rebeuss aux environs de 16h30, a constaté un reporter de PressAfrik sur place.



À sa sortie de l’établissement pénitentiaire, le maire de Louga a été accueilli par une foule de partisans, sympathisants et proches venus lui témoigner leur soutien. Dans une ambiance festive, ces derniers ont scandé son nom et célébré sa remise en liberté provisoire.



Vêtu de blanc, comme à son habitude, Moustapha Diop s’est installé sur la portière d’un véhicule, entouré de ses gardes rapprochés et de plusieurs collaborateurs. Sourire aux lèvres, il a salué la foule et communié avec ses soutiens avant de quitter les lieux en direction d’une destination qui n’a pas été communiquée.



Le président du parti Farlu était placé sous mandat de dépôt le jeudi 25 mai 2025 dans le cadre de l’enquête portant sur la gestion des fonds destinés à l’acquisition de masques de protection contre la Covid-19. Il est poursuivi pour un présumé détournement de 2,5 milliards de francs CFA. Cette procédure avait notamment conduit à la levée de son immunité parlementaire afin de permettre son audition et son inculpation.



Après un an et douze jours de détention, Moustapha Diop a finalement obtenu une liberté provisoire à la suite d’une décision rendue par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice.