Message à la nation: Le gouvernement travaille à l'acquisition d'un vaccin anti-covid (Macky Sall)

Le gouvernement du Sénégal travaille à l'acquisition d'un vaccin anti-covid. L'annonce a été faite par le président de la République Macky Sall, lors de son traditionnel discours de fin d'année.



Le chef de l'Etat a cependant rappeler aux Sénégalais que le combat contre le coronavirus n'est pas encore gagné et que seul le respect des gestes barrières restent pour le moment le bouée de sauvetage. "Devant la recrudescence des cas positifs, des cas graves et des décès, je dois vous redire avec insistance, mes chers compatriotes, que notre combat n’est pas encore gagné ; et que notre salut dépendra du respect par tous des règles de prévention. "



Et pour ce qui est des efforts d'améliorer le système de santé, le chef du gouvernement annonce en outre que le service des maladies infectieuses et tropicales a été élevé aux standards internationaux, quatre (4) nouveaux hôpitaux seront réceptionnés en 2021 à (Kédougou, Kaffrine, Sédhiou et Touba), trente trois (33) Unités d'accueil d'urgence et sept (7) services de réanimation seront mis aux normes à ( Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint Louis) et six (6) centres de dialyse seront ouverts à (Ndioum, Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Agnam et Kédougou) portant le nombre à 25.