Messi cite les grands joueurs de la Coupe du monde sans citer Ronaldo

La Coupe du monde 2018 débute le 14 juin et Lionel Messi sait quels joueurs vont compter lors du tournoi en Russie et quels éléments ont le plus de chances de soulever le Graal mondial le 15 juillet prochain.



« Si tu regardes sélection par sélection, il y a de très bons joueurs partout. Au Brésil, ils ont Neymar et Philippe Coutinho. Les Espagnols ont Andrés Iniesta et David Silva. En Allemagne, il n'y pas un joueur star qui se démarque des autres mais ils ont un excellent collectif. Les Belges compteront sur Eden Hazard et Kevin De Bruyne, tandis que la France a Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Cette Coupe du monde sera remplie de bons joueurs. », Messi cite donc tout le monde sauf Cristiano Ronaldo...



Le buteur portugais du Real Madrid appréciera certainement cette petite pique loin d'être innocente de la part de son grand rival, qui a néanmoins évoqué le joueur portugais et ses envies de départ du Real : « Je ne sais pas pourquoi il a dit cela à ce moment-là », a déclaré l'Argentin, mentionnant les propos équivoques de 'CR7' après la dernière finale de la Ligue des champions remportée 3-1 par le Real Madrid face à Liverpool à Kiev. « Ce sont assurément des décisions personnelles que je ne peux pas commenter parce que ce que je ne sais pas ce qu'il a en tête. Je ne peux pas dire grand-chose ».



Messi a également été convié à réagir au départ surprise de Zinedine Zidane du Real Madrid. Le coach français a surpris son monde en annonçant son départ alors que son équipe venait de remporter une troisième Ligue des champions consécutive. Une performance jamais réalisée auparavant. « C'était très surprenant parce que personne ne s'y attendait. Mais il a aussi ses raisons. Vraiment, je ne sais pas ce qui est arrivé en ce qui le concerne, mais la façon dont il est parti après son passage est aussi une bonne chose parce qu'il part ayant tout en gagné. Personne ne peut vous dire quoi que ce soit dans une situation comme ça », a considéré Messi.