Messi, quatrième joueur le plus fatigué du Mondial 2018

Il n'y a aucun doute pour dire que la Liga 2017-18 a été la Liga de Léo Messi. L'Argentin a été en tête de la majeure partie des statistiques du championnat espagnol, emmenant le FC Barcelone vers un nouveau titre de champion.

Et malgré un accord qu'il a passé avec Valverde pour le laisser au repos à certains moments, il a été un des joueurs ayant été le plus souvent utilisé par l'entraîneur 'blaugrana' dans sa première saison sur le banc catalan.

Pour parler plus concrètement, cette saison, entre ses matches avec le FC Barcelone et ceux avec l'Argentine, Leo Messi a disputé un total de 5.008 minutes, occupant la quatrième position du classement des joueurs du prochain Mondial accumulant le plus de minute sur cet exercice.

Il ne reste qu'à une petite minute du podium qu'occupe Saúl, joueur de l'Atletico de Madrid. Les deux premières places sont occupées par Caleta-Car (Croatie, 5.177 minutes) et Rui Patricio (Portugal, 5.580).

Le classement des joueurs les plus utilisés avant ce Mondial :

10. Ter Stegen (Barcelone - Allemagne) : 4.860 minutes.

9. Bruno Fernandes (Sporting Portugal - Portugal) : 4.879 minutes.

8. Rami (Olympique de Marseille - France) : 4.904 minutes.

7. Coates (Sporting Portugal - Portugal) : 4.950 minutes.

6. Luis Suárez (Barcelone - Uruguay) : 4.969 minutes.

5. Allison (Rome - Brasil) : 4.995 minutes.

4. Messi (Barcelone - Argentina) : 5.008 minutes.

3. Saúl (Atlético de Madrid - Espagne) : 5.009 minutes.

2. Caleta-Car (Salzbourg - Croatie) : 5.117 minutes.

1. Rui Patricio (Sporting Portugal - Portugal) : 5.580 minutes.