Mesures préventives contre les accidents : des peines de prison et repos obligatoire pour les chauffeurs annoncés

Malgré les mesures prises par les autorités compétentes pour freiner la recrudescence des accidents, la route continue de faire des victimes. Rien que la semaine dernière, le Sénégal a enregistré deux accidents tragiques notamment le mardi à Mbacké (neuf personnes ont perdu la vie.) et le samedi, à Koumpentoum (sept morts).



Face à la situation, le gouvernementales estimant que ces drames sont causés par l’irresponsabilité des conducteurs, a par le biais du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, indiqué dans un communiqué, que des nouvelles mesures seront appliquées pour essayer de les discipliner sur les routes

Ainsi, « Des repos obligatoires seront imposés aux chauffeurs, et des sanctions sévères, allant jusqu’à l’emprisonnement ou au retrait du permis de conduire, seront infligées aux contrevenants », note-t-on, dans le document ».

Toutefois, El hadj Malick Ndiaye affirme que « des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités en cas d’accident mortel. Tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes ».