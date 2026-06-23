Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Météo : Alerte aux premières pluies de la saison sur Diourbel, les Niayes et Dakar



Météo : Alerte aux premières pluies de la saison sur Diourbel, les Niayes et Dakar
Les premières pluies de la saison sont attendues au cours de la soirée et de la nuit prochaines. Les prévisions météo annoncent des précipitations dans la région de Diourbel ainsi que sur la zone des Niayes, englobant les localités de Saint-Louis, Louga et Thiès.
 
Une extension de ces pluies et activités orageuses est également probable vers la région de Dakar. Les populations sont invitées à suivre régulièrement les mises à jour de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) pour suivre l'évolution de la situation en temps réel.
Autres articles


Mardi 23 Juin 2026 - 23:10


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter