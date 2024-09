Météo : Anacim annonce des "orages et pluies faibles" ce dimanche 15 septembre

L’Agence National de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce de faibles pluies ce dimanche, dans plusieurs localités du pays. Selon le communiqué parvenu à PressAfrik "Des orages et pluies faibles à modérées intéresseront, le 15 septembre, les régions Est (Matam, Bakel et Tambacounda), Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap Skirring), Centre et Ouest (Saint-Louis, Linguère, Louga, Diourbel, Thiès et Dakar) et un risque moindre de pluies. faibles au Nord (Podor et Dagana)".



Par ailleurs, des pluies seront constatées sur l'ensemble du territoire national "le 16 septembre 2024, les orages et pluies vont se généraliser sur l'ensemble du territoire avec des quantités importantes attendues dans les localités Sud-ouest (Ziguinchor et Cap-Skirring) et Centre et Ouest (Fatick, Kaolack,Fatick, Mbour, Thies et Dakar)".



Cependant, après ces épisodes, la stabilité sera progressivement de mise sur les parties Nord et Centre durant la journée du 17 septembre, néanmoins à l'Ouest et au

Sud les activités pluvieuses faibles à modérées persisteront.