Météo - De la poussière sur la majeure partie du territoire sénégalais

Au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera passagèrement nuageux sur les régions proches du littoral et

ensoleillé à l’intérieur du pays.



Le temps sera également marqué par la présence de poussière sur la majeure partie

du territoire notamment sur les localités Nord et Est.



Malgré une légère baisse des températures, la chaleur persistera sur les régions Sud et centre-ouest avec des

températures maximales qui varieront entre 33° et 37°C ; ailleurs elle sera moins soutenue.



La fraicheur nocturne et matinale sera de mise avec des températures minimales qui varieront entre 15° et 23° C.



Les visibilités seront légèrement réduites par de la poussière sur les régions Nord et Centre-est du pays.

Les vents seront de secteur Nord-est à Est et d’intensité faible à modérée.