Météo Sénégal : Nouvelle station à Mbour et amorce d’un plan de modernisation et d’équipements des stations météorologiques du Sénégal

Construite sur un terrain de 8000m2 octroyé par la mairie Mbour de concert avec les autorités administratives, la station est composée d’une salle d’observation, d’un parc météorologique abritant les instruments météorologiques classiques, d’un bureau du chef de station, d’un magasin et de toutes les commodités pour un bon fonctionnement. Elle permet, dira le ministre Alioune Sarr qui a inauguré l’infrastructure ce mercredi 07 juillet, « de recueillir les paramètres météorologiques dans le respect des normes et procédures de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) pour faire des prévisions météorologiques, avoir des données pour la gestion des risques et catastrophes, des informations pour le compte de l’aéronautique, du tourisme, de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage, de la santé, des travaux publics ou encore le bien-être des populations etc ».



« Comme vous le savez, avec les effets des changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents. C’est pourquoi, nous devons renforcer les outils de prévision et de prévention tels que les Systèmes d’Alerte Précoce (SAP) pour atténuer les effets indésirables de ces phénomènes », ajoute le ministre du Tourisme et des Transports aériens.