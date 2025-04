Meurtre dans une mosquée en France: le suspect arrêté en Italie, il s'est «rendu de lui-même»

Le meurtrier d'un jeune Malien dans une mosquée du sud de la France, qui a filmé vendredi sa victime agonisante, a été arrêté après s'être « rendu de lui-même » dans un commissariat en Italie, a annoncé, lundi 28 avril, le procureur français en charge du dossier.



« C'est une très grande satisfaction pour le procureur que je suis. Face à l'efficacité des moyens mis en place, l'auteur n'a eu pour seule issue que de se rendre et c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire », a-t-il ajouté par téléphone.



En raison de son interpellation en Italie, un juge d'instruction « va être saisi » et un mandat d'arrêt européen émis en vue de son transfèrement en France, a-t-il précisé. »



Plus de 70 policiers et gendarmes français étaient mobilisés depuis vendredi pour « localiser et interpeller » cet homme considéré comme « potentiellement extrêmement dangereux », selon le procureur.



« Après s'être glorifié de son acte, après l'avoir quasiment revendiqué, il a tenu des propos qui laisseraient penser qu'il entendait commettre encore des faits de même nature », avait-il souligné dimanche.



« Sous les radars de la justice »

Les éléments officiellement communiqués sur le suspect, qui a lui-même filmé le meurtre, étaient restés peu nombreux: Olivier A. est issu d'une famille bosnienne, sans emploi, avec des attaches dans le Gard, le département où a eu lieu le meurtre, dans la ville de La Grande-Combe.



« C'est quelqu'un qui était resté sous les radars de la justice et des services de police et qui à aucun moment n'avait fait parler de lui jusqu'à ces tragiques événements », avait expliqué dimanche Abdelkrim Grini.