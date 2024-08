Meurtre de Aziz Dabala : les six (6) mis en cause seront déférés au Parquet ce mardi

L’affaire du double meurtre de Pikine Technopole continue de faire couler beaucoup d’encre et de salives. Après le bouclage de l'enquête hier lundi, le quotidien l’Observateur a annoncé dans sa parution du 27 août que les six (6) personnes arrêtées seront déférées au Parquet, ce mardi.



Ils sont poursuivis pour les délits « d'association de malfaiteurs et des crimes de meurtre avec préméditation et actes de barbarie ».



D’après le journal du groupe GFM, par crainte de représailles des sympathisants, parents et amis des victimes, les six mis en cause seront conduits sous escorte de la police avec une voiture blindée de la Brigade d'intervention polyvalente (Bip) de la Police.





Le groupe de malfrats ne sera pas au complet, selon le quotidien, l'on souffle qu'il reste une septième personne en fuite.

« La Division des investigations criminelles a déjà lancé la traque contre ce membre du gang », informe l’Observateur.