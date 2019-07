Meurtre de Mamadou Barry en France: les étudiants guinéens annoncent un combat pour que justice soit faite

Les étudiants guinéens basés en France à Rouen, ont annoncé un combat pour que justice soit faite par les autorités de l’hexagone sur le meurtre vendredi de leur compatriote Mamadou Barry par les supporters algériens, lors de la finale de la Can 2019 entre le Sénégal et l’Algérie.







Le président de l’association des étudiants guinéens à Lyon, a appelé à la réunion de toutes les associations des guinéennes en France et celles des autres pays africains pour se battre ensemble afin que justice soit rendue.







Pris pour un Sénégalais le Dr Mamadou Barry Barry, Guinéen, a été tué par les supporters algériens en France, a appris PressAfrik auprès de sa famille. Dr Barry est marié et père d’une fille. Il a été victime d'une agression verbale puis physique d'une extrême violence qui lui ont causé des lésions cérébrales et l'ont mis dans un coma profond dès la soirée du 19 juillet.





Il a rendu l'âme ce samedi 20 juillet dans l'après-midi. Le Procureur de la République s'est saisi de l'affaire et l'enquête est en cours.



Enseignant-chercheur en Guinée et en France, docteur en Droit de l'Université de Rouen Normandie, Mamadou Barry a soutenu une brillante thèse sur « Les politiques fiscales et douanières en matière d'investissements étrangers en Afrique francophone : le cas du secteur des ressources naturelles extractives, le 27 juin 2019.