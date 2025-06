Meurtre de Modou Mbacké Ndiaye : un sixième suspect interpellé à Sicap Mbao

Le commissariat d’arrondissement de Yembeul Comico a annoncé ce mercredi l’arrestation d’un nouveau suspect dans le cadre de l’enquête sur l’agression mortelle de Modou Mbacké Ndiaye, survenue le 5 juin 2025 à Afia 6. La victime avait été tuée devant son domicile lors d’une violente agression.



Selon le communiqué officiel, le suspect a été interpellé à Diamaguène Sicap Mbao, suite à un signalement anonyme ayant permis de le localiser au niveau du rond-point EDK. Il était en fuite depuis les faits, et cinq de ses complices avaient déjà été arrêtés dans les jours précédents.



La police précise que l’homme appréhendé est poursuivi pour : « Association de malfaiteurs », « Meurtre », « Vol en réunion avec violence, commis de nuit avec usage de moyens roulants » et « Détention de pilules d’ecstasy ».



Lors de son arrestation, trois pilules d’ecstasy ont été retrouvées sur lui. Il a été placé en garde à vue, et l’enquête suit son cours.