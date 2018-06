Meurtre du Sénégalais en Italie : la petite-amie du suspect arrêtée

Le meurtre d’Assane Diallo, un Sénégalais vivant en Italie depuis 30 ans, continue de secouer les services de police. En effet, après l’arrestation du présumé meurtrier, un ressortissant italien de 47 ans, sa petite-amie a été elle aussi interpelée.



En effet, lors de son audition, le suspect, Fabrizio Buta, aurait déclaré à la police qu’il assassiné le Sénégalais parcequ’il harcelait sa copine.



Pour plus d’informations, la police a effectué une descente chez lui, pour s’entretenir avec sa petite-amie. Mais, à leur grande surprise, elle a découvert que la dame était en possession d’armes et de drogue. Tout comme son copain, elle sera finalement arrêtée, livre Les Echos.



Assane Diallo, âgé de 54 ans, a été retrouvé assassiné le samedi vers les coups d’une (1) du matin, dans la rue à Via Delle Querce, à Corsico, à Milan.