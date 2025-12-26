Meurtre présumé de Bintou Guèye par son mari : les mis en cause édifiés sur leur sort ce vendredi

L’étau se resserre autour de Pape Matar Diop, le principal suspect dans l'assassinat de Bintou Guèye. Déféré mercredi dernier, au parquet de Pikine-Guédiawaye, l'enquête de la gendarmerie vient de prendre un tournant décisif. Le suspect est désormais visé par une procédure pour « meurtre. »



D’après « Libération », ses parents, sa petite-amie ainsi qu'un de ses amis ont également été présentés au procureur. Jusqu'ici, Pape Matar Diop tentait de convaincre les enquêteurs de sa bonne foi. Il soutenait avoir tué son épouse par « pure négligence ». Ce, en affirmant que « le coup de feu était parti accidentellement alors qu'il lui montrait un pistolet fraîchement acquis. »



Cependant, les conclusions des gendarmes de la Zone franche industrielle ont écarté la thèse de l'homicide involontaire. Les indices recueillis sur la scène de crime et les éléments de l’enquête de voisinage semblent orienter vers un « acte délibéré. »



Le parquet de Pikine-Guédiawaye s'apprête à ouvrir une information judiciaire. Selon le journal, Pape Matar Diop devrait être inculpé pour « meurtre », tandis que ses proches font l’objet de poursuites pour « complicité ».



Après avoir bénéficié d'un retour de parquet, l'ensemble des mis en cause seront édifiés sur leur sort ce vendredi.