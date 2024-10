Migration irrégulière : "39 910 candidats sont arrivés aux Canaries entre janvier et décembre 2023" (CNLTP)

Trente-neuf-mille-neuf-cent-dix (39 910) migrants sont arrivés aux Canaries (Espagne) entre janvier et décembre 2023 contre 15.682 migrants en 2022. La révélation est faite par Pr Serigne Mor Mbaye, à l’occasion de l’atelier de formation des journalistes sur la traite des personnes, offert par la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP).



A en croire Pr.Mbaye, plus de 610 pirogues sont arrivées aux Canaries entre janvier et décembre 2023 contre 350 bateaux en 2022, soit une augmentation de 74%.



Pr Serigne Mor Mbaye revient sur les facteurs qui expliquent ces projets de migrations. Selon lui, ils sont liés entre autres, à un taux élevé de chômage, secteurs d’activité particulièrement affectés à l’agriculture, la pêche, mauvaise gouvernance, société en crise et manque de perspectives.



A cela s’y ajoute les raisons sociales, notamment le rajeunissement de la population (60% de la population du Sénégal à moins de 25 ans), les communautés n’ont plus les ressources pour soutenir l’épanouissement des jeunes et le changement des modèles des jeunes et le changement des modèles de solidarité familiales, a-t-il avancé et repris par L'As dans sa parution de ce jeudi.