Migration irrégulière : « 64 des 502 embarcations ont pris départ au Sénégal », affirme Jean Baptiste Tine

« Le Sénégal a enregistré entre janvier et octobre 2024, 502 embarcations transportant de migrants irréguliers, dont 64 à partir des côtes sénégalaises arrivées aux îles Canaries avec 34.162 migrants à bord. La migration en tant que phénomène global et complexe représente un défi majeur pour les Etats en raison des dynamiques démographiques et économiques qu'elle engendre », a souligné, Jean-Baptiste Tine.



À cet effet, le ministre de l'Intérieur a exprimé son sentiment de désolation par rapport à la tournure prise par la migration irrégulière.



« Le Sénégal en tant que pays de départ, de transit et de destination, se trouve au carrefour de ces dynamiques migratoires avec des impacts significatifs tant pour les migrants eux-mêmes que pour les politiques. La migration irrégulière prend de plus en plus des dimensions inquiétantes avec son lot de malheurs, notamment de nombreuses pertes en vies humaines », a-t-il regretté.



Il ajoute que la région de Ziguinchor est à la croisée des chemins. Car son emplacement géographique, proche des côtes de l'Atlantique et frontalier avec la Gambie et la Guinée-Bissau en fait un point stratégique pour les mouvements migratoires a-t-il constaté.