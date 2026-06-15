Migration irrégulière : 93 candidats interpellés sur une plage aux Almadies après l'échouement de leur pirogue

La Brigade de Proximité de Ngor, appuyée par la Légion de Gendarmerie d'intervention (LGI), a procédé à l'interpellation de 93 candidats à l'émigration irrégulière ce vendredi 12 juin 2026, vers 11 heures 30 minutes. Le groupe a été surpris sur la plage de l'hôtel Club Med, située dans le quartier des Almadies à Dakar.







L'alerte a été donnée suite à un renseignement signalant la présence d'une embarcation suspecte. À l'arrivée des forces de l'ordre, les migrants à bord ont tenté de s'enfuir en se dispersant dans l'enceinte de l'établissement hôtelier. La réactivité des gendarmes a néanmoins permis de sécuriser la zone et de retenir la quasi-totalité des passagers, bien que les quatre convoyeurs et quelques autres candidats soient parvenus à s'échapper avant l'encerclement.







Selon les premiers éléments de l'enquête, le voyage avait débuté en Gambie dans la nuit du 09 juin 2026 aux environs de 23 heures, avec pour destination finale l'Espagne. Les convoyeurs ont navigué à vue pendant près de 36 heures avant de dévier de leur trajectoire initiale et de venir s'échouer sur les côtes dakaroises. Pour intégrer cette expédition, chaque passager avait déboursé la somme de 500 000 francs CFA.







Le groupe d'interpellés est composé de différentes nationalités de la sous-région : 47 Maliens, 25 Gambiens, 14 Sénégalais, 5 Ivoiriens et 2 Guinéens. Lors de l'opération, la gendarmerie a saisi la pirogue ayant servi au transport, dont la valeur marchande est estimée à 7 millions de francs CFA

