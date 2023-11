Migration irrégulière : Habib Niang insiste sur la conscientisation et la formation de la jeunesse

Interrogé sur le phénomène de la migration irrégulière, Habib Niang a estimé qu’il faut conscientiser et former les jeunes qui s’adonnent à cette pratique en vulgarisant les risques et dangers encourus par ceux qui prennent les pirogues en mer et en Europe pour les dissuader de partir. Le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal" (MASS) a insisté sur la formation professionnelle pour que les jeunes puissent trouver un emploi approprié. Regardez !

Moussa Ndongo

