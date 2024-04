Migration irrégulière : Interpellation de 25 Candidats à Diass

Le phénomène de l'émigration irrégulière vers l'Europe persiste. 25 individus désireux de rejoindre clandestinement le continent européen ont été appréhendés, hier, lundi, par la Brigade de gendarmerie de Diass.



Selon une source sécuritaire, ces individus, au nombre de 25, se composent de 21 Sénégalais, 3 Gambiens et un Malien. Tous avaient l'intention de débourser entre 400.000 et 600.000 FCfa pour entreprendre le périlleux voyage vers l'Espagne.



Actuellement, les candidats à l'émigration irrégulière sont détenus à la Brigade de Diass, tandis qu'une enquête est en cours pour identifier et appréhender les organisateurs de cette tentative de voyage clandestin, informe L'Observateur.



Malgré les efforts déployés pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la traversée clandestine, de nombreuses personnes continuent de risquer leur vie dans l'espoir d'une meilleure vie en Europe.