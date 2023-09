Migration irrégulière: au Sénégal, la Marine nationale dit avoir secouru plus de 1 000 personnes en 2 semaines

Au Sénégal, la Marine nationale a secouru plus 1.000 candidats à la migration irrégulière en deux semaines, illustrant ainsi un net regain des tentatives du phénomène au cours de cette période.



« La Marine nationale a porté secours à 1 500 migrants irréguliers, ramenés sains et saufs à terre, du mois de mai à la date du 06 septembre 2023 », informe un communiqué de la Dirpa.



Le bilan des deux dernières semaines en particulier fait ressortir un total de 1.015 personnes débarquées par les unités de la Marine nationale, qui mobilise « d'importants moyens » humains et matériels dans le cadre de sa mission de sauvegarde de la vie humaine en mer.