Migration irrégulière : deux pirogues parties du Sénégal avec 285 passagers dont une fillette de 2 ans ont accosté en Espagne, deux morts enregistrés

Au moment où des Sénégalais candidats à la migration irrégulière, en attente de rapatriement au centre d’Argoub, au Maroc, mettent la pression aux autorités sénégalaises, d’autres ont emprunté la mer. Un convoi parti du Sénégal avec 191 passagers dont 22 mineurs, est arrivé hier mercredi à Tenerife, en Espagne.



Selon Libération, si tous les passagers sont arrivés sain et sauf ce n’est pas le cas pour une autre embarcation arrivée mardi à El Hierro, toujours dans l’archipel espagnol.

Sur les 94 passagers, une fillette de 2 ans, qui était avec sa maman, est décédée en même temps qu’un homme âgé de 20 ans. Arrivés dans un état précaire, ils sont finalement décédés après évacuation.



Pendant ce temps, les forces de défense et de sécurité continuent de déjouer des départs. Dans la nuit du 14 juillet passée, les gendarmes de Mboro ont ainsi interpellé des candidats qui s’apprêtaient à embarquer dans une pirogue au niveau de la plage de Khondio, un village près de Mboro, situé à environ 80km de Dakar.



Dix (10) jours auparavant, la Marine nationale avait intercepté 74 candidats à la migration irrégulière dont 20 enfants, à bord d’une pirogue au large de Yenne, au sud de la presqu'île du Cap-Vert, non loin de Dakar.