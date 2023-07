Migration irrégulière : l’ONG ADHA formule des recommandations pour une gestion de la crise

Le président de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), Adama Mbengue a formulé quelques recommandations pour une meilleure gestion de la crise migratoire avec son lot de morts au Sénégal ces deniers mois.



À cet effet, l'ADHA recommande de « réduire les inégalités à l’intérieur des pays et entre les pays, de faciliter les migrations ordonnées, sûres, régulières et responsables, ainsi que la mobilité des personnes, y compris par la mise en œuvre de politiques migratoires concertées, planifiées et bien gérées.



Mais aussi de revoir la politique d’insertion des jeunes en valorisant les métiers du secteur informel, et de mettre en cohérence les politiques migratoires dans les pays de l’espace CEDEAO.



Egalement l’ONG demande de renforcer davantage la coopération Nord-Sud et Sud-Sud, et de promouvoir la bonne gouvernance pour garantir l’égalité des chances à l’emploi.



Il faut également impliquer les jeunes dans les prises de décision car ils sont les seuls à pouvoir réellement défendre leur droit et parler des réalités et difficultés qu’ils vivent au quotidien.



À l'endroit du ministère de la Jeunesse du Sénégal, l'ADHA recommande fortement de « s’impliquer davantage et de poser des actes concrets tendant à une meilleure prise en charge des questions et préoccupations des jeunes ».



Pour finir, l'Action pour les Droits Humains et l’Amitié demande à l'Etat de dépêcher des émissaires pour le rapatriement des compatriotes bloqués à Sfax et dans le désert Libyen.