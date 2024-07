Migration irrégulière: la marine nationale sénégalaise a interpellé 722 candidats en 3 jours

Entre le 26 et le 30 juillet 2024, les autorités navales ont intensifié leurs efforts pour lutter contre l'émigration irrégulière, interceptant plusieurs embarcations de migrants au large des côtes sénégalaises. Les opérations menées par la marine nationale ont conduit à l'interpellation de de 722 candidats.



26 juillet 2024

Le patrouilleur de haute mer (PHM) NIANI a intercepté une pirogue au large de Saint-Louis, transportant 209 migrants. Parmi eux, 187 étaient de nationalité gambienne, 15 sénégalaise et les autres ressortissants de divers pays de la sous-région. Ces migrants, partis de Barra en Gambie, ont été remis aux services compétents pour traitement.



29 juillet 2024

La journée du 29 juillet a été marquée par deux opérations majeures :

La Base navale nord a interpellé 189 migrants à la Langue de Barbarie. Ces individus, en majorité sénégalais et gambiens, tentaient de rejoindre l'Europe de manière illégale.



Le même jour, le PHM NIANI a arraisonné une autre pirogue, cette fois à plus de 200 km au large de Saint-Louis. L'embarcation, partie de Bargny, transportait 213 personnes, dont 63 Sénégalais, 44 Gambiens, 93 Guinéens et 13 Maliens.



30 juillet 2024

Enfin, le 30 juillet, le PHM NIANI a de nouveau été mobilisé pour arraisonner une pirogue à 140 km au large de Dakar. À bord se trouvaient 111 migrants, comprenant 62 Sénégalais, 22 Gambiens et 20 Guinéens.



Les migrants interceptés ont été remis aux autorités compétentes pour recevoir l'aide nécessaire et être traités conformément aux lois en vigueur.