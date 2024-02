Migration irrégulière :" le Frontex se militarise et devient un danger" (Boubacar Sèye)

Le Frontex depuis sa création en 2004 peine à trouver une solution définitive à la question migratoire. Cette organisation de lutte contre la problématique migratoire est dépassée par le flux d'arrivée des jeunes africains sur le vieux continent.

Pour Boubacar Sèye, cette entité est, de nos jours, devenue un danger pour les migrants. " Le Frontex est devenu un danger. Si vous vous rappelez bien le Frontex militarise. Après la démission de Fabrice Léggéri qui a rejoint l’extrême droite de Marine Le Pen. Vous voyez, la France et l’Europe mettent un gars de l’extrême droite à la tête de Frontex. C’est pourquoi j’ai interpellé les Nations Unies avant-hier pour l’ouverture des enquêtes sur ces drames et naufrages", a confié monsieur.



L'officier néerlandais et la commande d'armes.



Et Boubacar Sèye de révéler : "Après la démission de Léggeri, on nomme à la tête du Frontex un officier de l’armée néerlandaise qui est en train d’acheter des armes. Il a fait une commande de 2500 pistolets automatiques d’un montant de 3,16 millions d’Euros auprès d’une entreprise autrichienne".



Poursuivant ses propos monsieur Sèye de prévenir sur d'autres drames qui risquent de survenir, " Convenez avec moi que nous allons vers d’autres drames. Aujourd’hui, on va armer les Africains pour tirer. La solution ne doit pas être répressive. Et c’est où se trouve le danger. Le Frontex militarise en perspectives plus de 10 mille hommes d’ici 2027 avec des armes. C’est le danger qui risque d’arriver si on n’y prend pas garde. Et ça les dirigeants africains le savent. Mais ils ne disent puisqu’ils ont en ligne de mire l’aide au développement. Malheureusement, telle est la situation qui prévaut, en ce moment".